الجيش: احباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا

الوكيل الاخباري-

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احبطت المنطقة العسكرية الشرقية، الأربعاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وفقا لمصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.وقال المصدر، إنّ "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".وبين، أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 196 كف حشيش و 610 الاف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة للتعامل معها.وأكد المصدر، على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه، انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية.