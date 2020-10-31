الجيش الابيض في الاردن ... مواجهة حقيقية لخطر الموت

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اصبح في هذه المرحلة من الخطورة بمكان الوضع الذي يعيشه خط الدفاع الاول عن المواطنين في وجه فيروس كورونا الا وهو الجيش الابيض من اطباء وممرضين وفنيين وكوادر صحية .

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فاجعة المت بالكوادر الطبية بعد وفاة 5 اطباء بالفيروس وقبلهم الكثير حيث انه لوحظ في الاونة الاخيرة ارتفاع الاصابات بين كوادر الجيش الابيض الامر الذي يستوجب الحذر الشديد .

الكوادر الطبية التي ترفع لها القبعات بذلت قصارى جهودها في التعامل مع مصابي كورونا منذ بداية الجائحة حتى اليوم فبعد اعلان وفاة 5 اطباء بالفيروس رحمهم الله اعلن مدير مستشفى البادية الشمالية الحكومي الدكتور عبدالله الشامخ تسجيل ١٠ حالات بين الكوادر الطبية منذ بداية جائحة كورونا مشيرا الى اتخاذ قرار بإغلاق العيادات الخارجية كإجراء احترازي للتعقيم واستمرار استقبال الحالات الطارئة فقط .

كما ان ازدياد عدد اصابات كورونا المحلية يشكل المزيد من الضغط على كوادر الجيش الابيض ويرفع من مستوى التحدي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



