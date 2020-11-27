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الجمعة، 27-11-2020 03:42 م

بعد تطبيق قواعد الاشتباك

الجيش العربي : مصرع شخص أثناء محاولته التسلل وتهريب مخدرات

الجيش
شعار القوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي


الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وأضاف المصدر وفق رصد "الوكيل الإخباري" للموقع الرسمي للقوات المسلحة عبر "الفيسبوك"  أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسللين باتجاه الأراضي السورية.


وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1942) كف حشيش، (19500) حبة كبتاجون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني الأردني.

 





 




 

 


 

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