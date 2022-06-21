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الثلاثاء، 21-06-2022 05:14 م

الجيش مستمر بتطوير وتزويد تشكيلاته ووحداته بمختلف الأسلحة والمعدات

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الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إنّ القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ماضية ومستمرة في تطوير وتحديث تشكيلاتها ووحداتها، من خلال رفدها بالعناصر البشرية المدرّبة والمؤهلة وتوظيف وسائل التكنولوجيا المتطورة كافة، بما يعزز من قدرتها على حماية حياض الوطن والدفاع عن حدوده وردع أي تهديد يستهدف أمنه واستقراره.

جاء حديث اللواء الركن الحنيطي، خلال زيارته أمس الإثنين، إلى قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث كان باستقباله قائد المنطقة العميد الركن نجي المناصير وقادة تشكيلاتها ووحداتها.

وأكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة بتزويد تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها، بمختلف الأسلحة والمعدات التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، وبما ينسجم مع طبيعة التهديدات في الإقليم وعلى جميع المستويات، تحقيقاً لرؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تنفذها وتبذلها مرتبات المنطقة، وإعجابه بمستوى الاحترافية والمعنويات العالية والكفاءة القتالية التي يتمتع بها منتسبو المنطقة العسكرية الشرقية.

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