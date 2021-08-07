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السبت، 07-08-2021 11:28 ص

الجيش : مصرع شخص وإصابة آخرين في محاولة تسلل من سوريا

الجيش 3


الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر اليوم السبت، محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل أحد المهربين وإصابة عدد منهم ولاذ الباقي بالفرار إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة وكمية من مخازن الذخيرة وجهاز اتصال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


 




 

 


 

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