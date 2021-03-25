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الخميس، 25-03-2021 05:56 م

الجيش: مقتل متسلل من سوريا بعد تطبيق قواعد الاشتباك

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، أمس الأربعاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل لشخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
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وبيّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل المتسلل وتحويل الجثة إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

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