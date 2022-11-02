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الأربعاء، 02-11-2022 02:12 م

الجيش: مقتل متسلل وإصابة آخر وإلقاء القبض على 10 آخرين

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الوكيل الاخباري- نفذت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم الأربعاء، عملية نوعية ضمن منطقة المسؤولية، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص.اضافة اعلان


وقال مصدر مسؤول: "إن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص لإحدى الدول المجاورة، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر وإلقاء القبض على 10 آخرين، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب؛ حمايةً لحدود الوطن، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره

 




 

 


 

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