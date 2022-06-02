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الخميس، 02-06-2022 04:41 م

الجيش : مقتل مهرب والقبض على آخر على الحدود الشرقية

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الوكيل الاخباري - في إطار الجهود التي تبذلها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة والسيطرة عليها، وانطلاقا ًمن واجبها الرئيس تجاه الوطن وقيادته الهاشمية، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية فجر اليوم الخميس، عملية تسلل لمجموعة من المهربين وتهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، أسفرت عن مقتل مهرب وإلقاء القبض على أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

وقال مصدر عسكري مسؤول: “أن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية.

وبين المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (١٧٥٠٠٠) حبة كبتاجون، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو أي محاولة تهريب، لحماية الحدود الأردنية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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