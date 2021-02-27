الجيش : نشر قوات مسندة بسلاح الجو لمواجهة التحديات الأمنية

الوكيل الاخباري -

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واصلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تعزيز وحدات حرس الحدود المنتشرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية بمجموعة من القوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي، في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة عمليات التسلل والتهريب.وتشمل القوات الخاصة ورد الفعل السريع على فرق مختصة في الواجبات الأمنية المدربة والمؤهلة إلى طائرات من سلاح الجو والمزودة بالأسلحة والأجهزة والمعدات والآليات اللازمة على مدار 24 ساعة بإسناد القوات البرية المنتشرة وتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه لمنع عمليات التسلل والتهريب، لمواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها دول المنطقة والإقليم.