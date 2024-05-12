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الأحد، 12-05-2024 11:47 ص

الجيش يبدأ فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2024"

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الوكيل الاخباري - أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، عن بدء فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2024"، الذي يستمر حتى 23 أيار الحالي، بمشاركة 33 دولة شقيقة وصديقة، واصفة التمرين بأنه "أحد التمارين العسكرية المشتركة التي تنفذها دول متحالفة ضد تهديدات العصر المستجدة والعابرة للحدود".

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وقال مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري، خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن تمرين الأسد المتأهب من أهم التمارين على مستوى الشرق الأوسط، ويضيف ميزة كبيرة من ناحية تنوع الخبرات وتعدد الأساليب التي يكتسبها المشاركون، مشيرا إلى أن فعاليات التمرين ستجري على كامل أقاليم المملكة الأردنية الهاشمية شمالا ووسط وجنوبا.


وأشار إلى أن للتمرين أهداف استراتيجية لإيجاد فهم مشترك للدول المشاركة للتهديدات العابرة للحدود مثل الجماعات المسلحة وانتشار الطائرات المسيرة وأسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيماوية النووية وانتشار وسائل إيصالها المتمثلة بالصواريخ ذات المديات المختلفة.


ونوه أن شعار التمرين للعام الحالي حمل ثلاث كلمات؛ هي الإنسان والشراكة والابتكار لتحقيق العديد من الأهداف على المستويات الاستراتيجية العملياتية والتعبوية.


 




 

 


 

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