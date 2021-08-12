الجيش يتابع العثور على رفات جندي أردني في حي الشيخ جراح

الوكيل الاخباري-

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صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي أن القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع خبر العثور على رفات يعتقد أنها تعود لجندي أردني استشهد في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي في حرب حزيران عام 1967.وأكد المصدر أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الشهيد، الذي عثر مع رفاته على سكين وخاتم وخوذة وقناع غاز تابعة للجيش الأردني.وتابع المصدر أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن هوية الشهيد وكافة المعلومات المتعلقة به من خلال الجهات المختصة.