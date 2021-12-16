الجيش يتسلم آليات من فرنسا

الوكيل الاخباري - تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، في فندق القوات المسلحة الأردنية، عدداً من الآليات العسكرية نوع "لاند كروز" من قبل القوات المسلحة الفرنسية، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب.



وأكد العميد الركن الخطيب عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، كما شكر القوات الفرنسية على هذه المنحة التي جاءت ضمن إطار التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

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