الجيش يتسلم طائرتين طراز C -130 من أميركا

الوكيل الإخباري - تسلمت القوات المسلحة اليوم الخميس، طائرتين من أصل ثلاث طائرات طراز C-130 من القوات الجوية الأمريكية، وذلك خلال حفل حضره رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي والمدير الإقليمي للدعم والإسناد الأمني لسلاح الجو الأمريكي العميد تود دوجير، مساهمةً في زيادة قدرة سلاح الجو الملكي الأردني في تنفيذ المهام المسندة له.



وقال العميد دوجير: "إن تسليم هذه الطائرات يعزز الشراكة الأمنية الأمريكية مع الأردن، ويمثل هذا الدعم التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن كحليف رئيسي وهام في الاستقرار والأمن الإقليمي".



وبين السفير الأمريكي في عمان هنري ووستر أن هذه المنحة تمثل التزام الولايات المتحدة ببناء قدرات قوية مع الأردن للاستجابة الفورية لأي موقف، سواء كانت كارثة طبيعية أو أزمة إنسانية.



من جانبه شكر قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد حياصات الجانب الأمريكي الصديق على دعمهم المتواصل للمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة لا سيّما العسكرية منها، مشيراً إلى أهمية تحديث وتطوير جناح النقل الجوي، وأن استلام هذه الطائرات مؤشر على مدى عمق العلاقات الأردنية الأمريكية.



يذكر أن الطائرة الثالثة سيتم تسليمها بداية العام القادم، وهذا النوع من الطائرات يساهم في تعزيز قدرة النقل الجوي بما يتناسب مع المهام والأدوار المختلفة عملياتياً ولوجستياً، بما في ذلك حفظ السلم والأمن الدوليين والتدريب المشترك ومواجهة الكوارث الطبيعية والمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية، وعمليات الإخلاء الطبي.



حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق العسكري الأمريكي في عمّان.ِ

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