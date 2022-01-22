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السبت، 22-01-2022 07:40 م

الجيش يتوعد بقتل كل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الأردن

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الوكيل الاخباري - توعد قائد المنطقة العسكرية الشرقية العميد نجي المناصير، بقتل كل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود الأردنية، مشيراً إلى تغيير قواعد الاشتباك.

وأشار العميد المناصير عبر “المملكة”، إلى “إظهار الروح العدوانية بتنفيذ عمليات التعرض ومهاجمة المهربين في وكرهم لمنعهم من الدخول إلى داخل أراضي وحدود الدولة الأردنية”.

وأضاف “قادرون على الوصول لهم أينما كانوا”.

وقال المناصير إن “المنطقة الحرام هي منطقة فاصلة ومنزوعة من القوات لا يتواجد فيها أي من الطرفين، ودائما هي مناطق حدودية، وحسب قواعد الاشتباك التي نطبقها يمنع منعا باتا تحرك أي كائن حي داخل المنطقة الحرام”.

وذكر أن “الجميع على هذه الواجهة مشروع شهادة للدفاع عن ثرى الأردن الطهور ولحماية أبنائنا من هذه السموم التي يُدفع بها باتجاه بلادنا، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول اجتياز هذه الحدود”.

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