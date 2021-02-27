الجيش يحبط تهريب مخدرات من سوريا



الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ان المنطقة العسكرية الشمالية وبناءً على معلومات استخبارية سابقة، وبالتنسيق مع مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العامة وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وبين المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (٧٤٦٠٠٠) حبة من مادة الكبتاجون المخدر و (٢٩٥٢٩) حبة من مادة جاليكا المخدرة و(١٤٨٠٠) حبة من مادة الباليريكا المخدرة و(١٦٧٩) حبة من مادة الاريكا المخدرة و(١٥٩) حبة من مادة جابالير المخدرة وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.كما بين المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية تعاملت خلال الـ٧٢ ساعة الماضية مع ثلاث محاولات تسلل وتهريب وتمكنت من احباطها جميعاً.وأضاف المصدر أن القوات المسلحة جاهزة وعلى مدار الساعة للتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الوطني الأردني.