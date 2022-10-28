الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الجمعة، ضمن منطقة المسؤولية، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".



وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على ٢٨٧ كف حشيش و(٢٥٩١٢٠) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وشدد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.