الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 05:15 م

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، فجر اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب محملة بواسطة مركبة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
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وبيّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، عند محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية ما أدى إلى ترك المركبة وفرارهم باتجاه الحدود السورية.

وأضاف المصدر، أنه تم ضبط المركبة نوع بك أب محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1127000) حبة كبتاجون و (7620) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

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