الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

الوكيل الاخباري -

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صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن القوات المسلحة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أحبطت وعلى إحدى واجهاتها الحدودية محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات.وقال المصدر بأنه بناء على المعلومات الاستخبارية المتوفرة والمتبادلة، جرى متابعة تلك الشبكات المتخصصة بمثل هذه الأعمال غير المشروعة إذ تم ضبط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها سواء مادة الحشيش أو الحبوب المخدره قبل دخولها للمملكة وبالتنسيق الأمني المتبع في مثل هذه الحالات.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.