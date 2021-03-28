الأحد 28-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح من جمعية البنوك بشأن تأجيل أقساط قروض الأفراد

الهياجنة يدعو للحذر في رمضان وعيد الفطر

مقتل شخص بمشاجرة أقارب في مخيم البقعة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

كندا تؤكد الحاجة لأوامر صحية أكثر صرامة

التنمية الاجتماعية تعلق الدوام في مديرية البادية الشمالية الغربية

الزرقاء: ضبط شخصين خالفا تعليمات الحجر المنزلي

توقيف شخص لإقامته حفل زفاف حضره 100 شخص

وزارة البيئة تبتكر مختبر هواء متنقل في الظليل

والد الزميل احمد العموش في ذمة الله

الأحد، 28-03-2021 07:57 م

الجيش يحبط مخططا لتهريب مخدرات من سوريا

3202125143045112190273


الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضبطت، اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها شخص خطط لعملية تهريب مخدرات واسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
اضافة اعلان

وبيّن المصدر أنه بناءً على معلومات استخبارية مسبقة تم تتبع هذا الشخص ورصد تحركاته، ما أدى إلى ضبطه في الموقع الذي خطط للتهريب من خلاله بالقرب من الواجهة الحدودية وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202125162616150600076

توضيح من جمعية البنوك بشأن تأجيل أقساط قروض الأفراد

320219212430183517618

الهياجنة يدعو للحذر في رمضان وعيد الفطر

3202124185540541528537

التنمية الاجتماعية تعلق الدوام في مديرية البادية الشمالية الغربية

3202128131519180969578

الزرقاء: ضبط شخصين خالفا تعليمات الحجر المنزلي

820202721295322236613

توقيف شخص لإقامته حفل زفاف حضره 100 شخص

1

وزارة البيئة تبتكر مختبر هواء متنقل في الظليل

أخبار متعلقة
3202119145152515911467

الجيش: مقتل متسلل من سوريا بعد تطبيق قواعد الاشتباك

eeee

الجيش يفتح باب التجنيد

e98500bba5f650d9ca69cff54123706d

معركة الكرامة في ذكراها الـ 53 .... تحية إجلال للشهداء الابطال

1

بيان صادر عن نقابة الاطباء الاردنية

ج

الجيش يعلن أسماء 1500 مستحق لقرض الاسكان - رابط

220212510270212997632

الجيش يحبط تهريب مخدرات من سوريا