الجيش يحبط مخططا لتهريب مخدرات من سوريا

الوكيل الاخباري -

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صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضبطت، اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها شخص خطط لعملية تهريب مخدرات واسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وبيّن المصدر أنه بناءً على معلومات استخبارية مسبقة تم تتبع هذا الشخص ورصد تحركاته، ما أدى إلى ضبطه في الموقع الذي خطط للتهريب من خلاله بالقرب من الواجهة الحدودية وتحويله إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.