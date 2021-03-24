الجيش يدمر مركبة تحمل المخدرات

الوكيل الإخباري-

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صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، الثلاثاء، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تهريب مركبة تحمل كمية كبيرة من المخدرات.وقال المصدر بأنه وأثناء محاولة المركبة إجتياز الفاصل الحدودي من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية على الحدود الشرقية للمملكة، قامت مرتبات الوحدة بتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري وتدمير المركبة بشكل كامل واحباط عملية التهريب.وبين المصدر أنه وبعد تفتيش المركبة تم ضبط (765) كيلو حشيش و(3.280.000) حبة كبتاجون وذخيرة أسلحة نارية، إضافةً إلى عدد من المواد المخدرة التالفة بسبب احتراق المركبة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.