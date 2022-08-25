الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة ( أسماء)

أسعار الذهب الخميس في الأردن

السير للمواطنين: لا تتجمعوا عند الحوادث

وفاتان و 10 إصابات بحوادث خلال 24 ساعة

نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية الثلاثاء المقبل

الخدمات الطبية تفتتح توسعة الطوارئ في مدينة الحسين الطبية

وفيات الخميس 25-8-2022

الجيش يعلن حاجته لتجنيد إناث لحساب الخدمات الطبية

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل

ارتفاع أسعار النفط عالمياً الخميس

الخميس، 25-08-2022 08:49 ص

الجيش يعلن حاجته لتجنيد إناث لحساب الخدمات الطبية

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – مديرية شؤون الأفراد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) الفرع العلمي للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية للمهن الطبية المساندة/ مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي، لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية وبرتبة وراتب عريف بعد التخرج.

اضافة اعلان


ويبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 28/8/2022 ولغاية يوم الأحد الموافق 4/9/2022، من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo).


وتاليا التفاصيل:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
نن

وفاتان و 10 إصابات بحوادث خلال 24 ساعة

البلقاء

نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية الثلاثاء المقبل

299874377_2364400363699455_927382258372880770_n

الخدمات الطبية تفتتح توسعة الطوارئ في مدينة الحسين الطبية

0L5A1048

أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

ديوان الخدمة

الخدمة المدنية يدعو دفعة كبيرة للامتحان التنافسي - أسماء

520225165926335985622

وفاة طفلة إثر سقوطها ببركة سباحة في الزرقاء

أخبار متعلقة
299498462_2362796910526467_976571391943925416_n

وفد عسكري طبي أثيوبي يزور مديرية الخدمات الطبية

wwww

المغايرة : 698 قضية ابتزاز إلكتروني قدمت للوحدة منذ بداية العام

300622676_2361780323961459_9106312232041086206_n

الخدمات الطبية تحدد موعد عقد امتحان التصنيف الفني للمهن الطبية المساندة

القوات المسلحة

استشهاد ضابط بالقوات المسلحة اثناء القفز المظلي

209127

الجيش يفتح باب التجنيد للإناث - تفاصيل

s6qH7AuNcQLbpO4XOI4OAeoMzuGq30Ou9757LbuH

إدارية الائتمان العسكري توزع العوائد نصف السنوية