الجيش يعلن عن حاجته للتجنيد - رابط

الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة توجيهي ناجح فأعلى وذلك لحساب المناطق العسكرية ووحدات الميدان والنقص العام في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2023 وحسب احتياج القوات المسلحة للتخصصات والمهن المطلوبة.

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كما أعلنت حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بالصبغة العسكرية من حملة شهادة ثامن ناجح فأعلى وذلك لحساب المناطق العسكرية ووحدات الميدان والنقص العام في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2023 وحسب إحتياج القوات المسلحة للتخصصات والمهن المطلوبة.



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