السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

توقعات بسقوط الأسهم وسيطرة للبيتكوين عالمياً في 2023

صحيفة ألمانية: الغرب فقد مكانته في الساحة الدولية!

وزير التربية: المدارس أصبحت في طاقتها الاستيعابية بالتعليم المهني

هونغ كونغ تلغي حظرا مثيرا للجدل للحيوانات الأليفة

الأمن الروسي يحصل على دفعة جديدة من رشاشات SR2M

ارتفاع كبير.. أسعار الذهب تحلق عاليا في الأردن السبت

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر غزة

أول تعليق لبايدن بعد انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

تعرّف على أسعار رحلات العمرة براً وجواً

تلغراف: ماكرون انتزع الدور القيادي من بريطانيا في أوكرانيا

السبت، 07-01-2023 09:00 ص

الجيش يعلن عن حاجته للتجنيد - رابط

اعلان جيش 1


الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة توجيهي ناجح فأعلى وذلك لحساب المناطق العسكرية ووحدات الميدان والنقص العام في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2023 وحسب احتياج القوات المسلحة للتخصصات والمهن المطلوبة.

اضافة اعلان

 

كما أعلنت حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بالصبغة العسكرية من حملة شهادة ثامن ناجح فأعلى وذلك لحساب المناطق العسكرية ووحدات الميدان والنقص العام في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2023 وحسب إحتياج القوات المسلحة للتخصصات والمهن المطلوبة.


للمزيد انقر على الرابط التالي: هنا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8869

وزير التربية: المدارس أصبحت في طاقتها الاستيعابية بالتعليم المهني

82acd7b6-610fe6e642360476333b54d4

تعرّف على أسعار رحلات العمرة براً وجواً

0L5A5727

انخفاض أسعار الخيار والبندورة اليوم

وفيات web 2

التربية تنعى وفاة الطفلة دانا الفقيه

الامن

الامن يكشف ملابسات جريمة قتل ظلت مجهولة لـ 35 عاماً

12202219213549562361371

العثور على جثة مواطن داخل مركبته في اربد - صورة

أخبار متعلقة
القوات المسلحة

الجيش يعلن فتح باب التجنيد في دورة فرسان المستقبل

1672146524615

توقيع محضر التعاون المشترك السادس بين القوات المسلحة الأردنية والمصرية

63807659363720217714

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

1671538500957

الحنيطي: العلاقات الأردنية الكندية أنموذج يحتذى به في العمل المشترك

87b6ac5c-المستشفى-الميداني-الأردني-في-غزة

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/73 تباشر أعمالها

X9CdzgBjfR5iW43dG1htPubNQ6JBvxnpzUQHOIHU

وجهاء وشيوخ عشائر: حق التعبير السلمي لا يبرر الاعتداء على أرواح المواطنين والممتلكات العامة