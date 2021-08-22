الجيش يعلن عن منح دراسية في اميركا

الوكيل الاخباري -

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اعلنت مديرية التدريب العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن توفر منح دراسية تنافسية للحصول على درجة البكالوريوس في بعض تخصصات الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية (الأكاديمية العسكرية (West Point) وأكاديمية سلاح الجو (USAFA) وأكاديمية خفر السواحل (USCG) خلال شهر حزيران 2022 ولمدة (4) سنوات.** يشترط في المنسبين الشروط التالية:أ. مهارة عالية باللغة الانجليزية (قراءة , كتابة ، محادثة واستماع) إذ يتطلب من المتقدم اجتياز فحص مستوى اللغة الانجليزية بعلامة لا تقل عن (80%ECL) وفحص (TOEFL) الدولي بعلامة لا تقل عن (80%).ب. اجتياز فحص SAT ( Scholastic Aptitude Test ) بعلامة لا تقل عن (560) بالرياضيات وعلامة لا تقل عن (400) في القراءة النقدية أو اجتياز فحصACT.جـ. اجتياز فحص اللياقة البدنية (النظام الأمريكي).د. اجتياز الفحص الطبي.هـ. أن يكون أردني الجنسية والحالة الإجتماعية أعزب.و. أن يكون العمر ما بين 18 – 23 عام ولا يشترط جنس المنسبز. أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (75%) الفرع العلمي أو ما يعادله فقط.