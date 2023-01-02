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الإثنين، 02-01-2023 06:41 ص

الجيش يعلن فتح باب التجنيد في دورة فرسان المستقبل

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، البدء باستقبال طلبات الالتحاق بالكلية العسكرية الملكية دورة ضباط فرسان المستقبل رقم /5 لعام 2023؛ وذلك من الذكور الحاصلين على الشهادة الجامعية البكالوريوس.

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ودعت القيادة، في إعلان نشر عبر الصحف اليومية، الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق الاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر مراجعة الموقع الإلكتروني لطلبات التجنيد.


ولفتت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم اليوم الاثنين لغاية يوم الخميس 2 شباط المقبل.


التفاصيل:



 




 

 


 

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