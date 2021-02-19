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الجمعة، 19-02-2021 03:53 م

تم تطبيق قواعد الاشتباك

الجيش يعلن مصرع شخصين حاولا تهريب مخدرات من سوريا

الجيش


الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مصرع شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1262كف حشيش ومئة ألف حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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