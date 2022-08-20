الجيش يفتح باب التجنيد للإناث - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) الفرع العلمي فقط للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كليـة الخدمات الطبيـة للمهن الطبية المساندة/ مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية وبرتبة وراتب عريف بعد التخرج.



وعلى الراغبات بالتسجيل التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والـذي سيتم تفعيلـه مجـانـا اعتبـاراً مـن السـاعة (9:00) يـوم الأحـد الموافـق ۲۰۲۲/۸/۲۸ ولغايـة الساعة (9:00) يـوم الأحـد الموافق ٢٠٢٢/٩/٤ وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.



لمزيـد مـن المعلومات زيارة الموقع الإلكترونـي للقيـادة العامـة للقـوات المسلحة الأردنيـة - الجـيش الـعربـي (www.jaf.mil.jo ) والموقـع الخـاص بمديريـة شـؤون الأفــراد المركز العسكري للتجنيد ( dpatajneed.jaf.mil.jo ).

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