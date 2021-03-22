الجيش يفتح باب التجنيد

الوكيل الاخباري -

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أعلنت مديرية شؤون الأفراد في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن نيتها لتجنيد عدد من الذكور فقط من حملة شهادة الثامن أساسي فما فوق؛ وذلك لحساب النقص العام للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي لعام 2021.ودعت القيادة العامة الراغبين بالتسجيل التقديم الكترونياً خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد /المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله اعتبارا من الساعة (18:00) يوم الاثنين الموافق 22/3/2021 ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 1/4/2021.وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط بواسطة رسالة نصية من خلال الموقع الإلكتروني او الهاتف الخلوي الذي سيثبته المتقدم للتجنيد على طلبه.ودعت الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي (www.jaf.mil.jo) والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد (dpatajneed.jaf.mil.jo) .الشروط:أ‌. أن يكون أردني الجنسية.ب‌. أن لا يزيد العمر عن (26) عام لغاية تاريخ 31/12/2021 أي مواليد 1/1/1996 فأعلى وان لا يقل عن (18) عاما.جـ. أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية.د‌. أن لا يقل الطول عن 160 سم وان يتناسب الطول مع الوزن.هـ. أن يجيد القراءة والكتابة .و‌. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف .ز‌. أن لا يكون قد خدم في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية سابقاً .ح. على المتقدم أن يجتاز الفحوصات المقررة ( الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وفحص القراءة والكتابة والثقافة).ط. أن لا يكون له طلب تجنيد سابق في المركز العسكري للتجنيد.ي. ارتداء ( الكمامة ، القفازات ) والتقيد بشروط السلامة العامة عند المراجعة .الوثائق المطلوبة:أ‌. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه من كافة مكاتب التعبئة والجيش الشعبي ومدارس الثقافة العسكرية في المحافظات .ب. هوية شخصية ممغنطة وغير منتهية مثبت عليها الرقم الوطني + صورة مصدقة عنها .جـ. شهادة المدرسة الأصلية ومصدقة .د. صورة شخصية حديثة عدد (4) قياس 4×6 خلفية بيضاء .هـ. شهادة ولادة أصلية عدد (1) أو صوره مصدقه عنها.و. صورة مصدقة عن صفحة الأب في دفتر العائلة أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولادة الأب .ز. دفتر خدمة العلم مؤجل تأجيل ساري المفعول .ح. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة خطيه من هيئه المصابين العسكريين تثبت اصابة احد الوالدين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء .ط. صورة عن شهادة التعيين لأبناء العاملين بالإضافة إلى كتاب من وحدته يثبت بأنه ما زال على رأس عمله لغاية تاريخه .ك‌. مبلغ 12 دينار لغايات إجراء الفحص الطبي وتقديم الطلب.نقاط عامة:أ. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو نقص في الوثائق أو البيانات أو إذا كانت الوثائق غير أصلية أو مصدقة.ب. على المتقدم للتجنيد أن يقدم الأوراق الثبوتية المطلوبة وأن تكون المعلومات الواردة فيها صحيحة وعكس ذلك لن يُنظر بالطلب.