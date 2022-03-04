الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

عجلون: ورشة توصي بتعزيز التوعية المجتمعية لتلقي لقاح كورونا

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول أوكرانيا

روسيا: مستمرون في العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها

توقيف صاحب مزرعة في دبين ومالك حفارة اسبوعا

الجيش يقتل مهرب ويدمر الية حاولت التسلل من سوريا إلى الأردن

قطر: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موسكو: واشنطن على علم بخطط كييف لإنتاج أسلحة نووية لكنها لم تتدخل

ارتفاع أسعار النفط عالميا

صناعة العقبة: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 18 شهرا

بيلاروس تعزز دفاعاتها الجوية على كامل حدودها

الجمعة، 04-03-2022 05:29 م

الجيش يقتل مهرب ويدمر الية حاولت التسلل من سوريا إلى الأردن

320223231020731786719


الوكيل الاخباري - صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر اليوم الجمعة، ضمن منطقة المسؤولية، محاولة تسلل عدد من الآليات قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر أن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية الآليات القادمة باتجاه الحدود الأردنية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليها، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين وتدمير إحدى الآليات وفرار الآخرين إلى العمق السوري.

وشدّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة، لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202228204733775743439

عجلون: ورشة توصي بتعزيز التوعية المجتمعية لتلقي لقاح كورونا

9202119175610804693397

توقيف صاحب مزرعة في دبين ومالك حفارة اسبوعا

lvH3zahXMNXJhckvxzoQeu6YCZ9HGeBh6w6TlVh8

انطلاق الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية السبت في الديوان الملكي

main_image622207401e92d

شركة مياهنا تُحذر الأردنيين: السجن لمن يبيع الماء المخالف

FNATuSmXMAcJFmM

السفارة الأردنية في رومانيا تُسهِّل إجراءات زواج شاب أردني وفتاة أوكرانية وتصدر لهما وثائق سفر

6220a9f1546a1

محامو عائلات حي الشيخ جراح: وثائق قدمها الأردن ألغت "نهائياً" قرارا قضائيا بإخلاء الحي

أخبار متعلقة
2202228191431420652693

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

w

الفايز يؤكد أهمية وضع خارطة طريق تعود بالتعاون العربي والافريقي إلى مساره الصحيح

f

العيسوي يطمئن على الوضع الصحي لأحد أبطال معركة اللطرون

هلا

الملك يحيي نشامى القوات المسلحة عبر الأثير

e

الزراعة واكساد يبحثان التعاون في تنفيذ عدد من المشاريع

الجيش1

المستفيدون من قرض الإسكان العسكري - أسماء