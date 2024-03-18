الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الجيش يكشف حقيقة أصوات الطيران في اربد ( بيان)

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الإثنين، 18-03-2024 12:55 ص

الجيش يكشف حقيقة أصوات الطيران في اربد ( بيان)

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من اجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر.

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وبين الناطق أن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.


وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

 

 وفي وقت سابق سمع اهالي مدينة إربد، من ليل الأحد/ الاثنين، أصوات طائرات كثيف ، لم يعرف مصدرها .

 

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