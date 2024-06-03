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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 03-06-2024 03:50 م

الجيش يكشف سبب تحليق الطائرات فوق مناطق عمان الغربية ويهيب بالمواطنين

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه ضمن تحضيرات الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي، يترافق مع هذه الاستعدادات من فقرات الاحتفال اليوم الاثنين، تحليق طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني فوق مناطق غربي عمّان.

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وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين - وفق بيان وصل موقع الوكيل الاخباري - عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

 

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