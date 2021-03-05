الجمعة 05-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تجدد رسالتها إلى الأردنيين بسبب كورونا

البلقاء .. انخفاض عدد إصابات كورونا يومي الخميس والجمعة

المملكة تسجل 29 وفاة و4584 إصابة بكورونا اليوم

عامل وطن يوجه رسالة للأردنيين بعد مشاهد أثارت استياءه - فيديو

الأردنيون ما زالوا يتداولون ..حظر شامل السبت

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الأردن يدين استهداف الحوثيين للسعودية

مأدبا: ازدياد عدد مراجعي مستشفى النديم

ترجيح الإعلان عن حكومة الخصاونة الجديدة خلال يومين

توقيف عريس أسبوعا في الأغوار الشمالية

الجمعة، 05-03-2021 02:33 م

للحد من انتشار فيروس كورونا

الجيش ينتشر على مداخل ومخارج محافظات المملكة - صور

320212192659504418372


الوكيل الإخباري - بدأت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الخميس، الانتشار على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة، وتفعيل نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وتهدف عملية الانتشار في ظل تطور الوضع الوبائي في المملكة وزيادة أعداد المصابين بالفيروس خلال المرحلة الحالية، إلى ضمان تقّيد المواطنين بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا، وتعزيز جهود فرق التقصّي الوبائي للقيام بعملها على أكمل وجه، وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن.

يشار إلى أن قرار الحظر الشامل يبدأ من الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت، وبشكل أسبوعي وحتى إشعار آخر، علماً بأن الحظر يستثني ساعة واحدة لآداء صلاة الجمعة، إضافة إلى الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.

اضافة اعلان
 

 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

الصحة تجدد رسالتها إلى الأردنيين بسبب كورونا

120212118217209810104

عامل وطن يوجه رسالة للأردنيين بعد مشاهد أثارت استياءه - فيديو

11202024154843936202619

الأردنيون ما زالوا يتداولون ..حظر شامل السبت

وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين

الأردن يدين استهداف الحوثيين للسعودية

1614949142115

مأدبا: ازدياد عدد مراجعي مستشفى النديم

2202122144118971206458

ترجيح الإعلان عن حكومة الخصاونة الجديدة خلال يومين

أخبار متعلقة
222

وزارة الصحة متفائلة بتحسن الوضع الوبائي قريبا

2202122174016496974062

الأردنيون ينقسمون حول الحظر الشامل الجمعة

220211903717453711220

الهواري يعبر عن قلقه بشأن الوضع الوبائي بالمملكة

220215211414490445893

تخوف أردني من العودة إلى القرارات الصارمة

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم