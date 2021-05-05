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الأربعاء، 05-05-2021 09:10 م

الجيش ينفي الأخبار المتداولة بنقل عدد من مرتبات القوات المسلحة إلى المستشفيات بعد تلقيهم لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري – صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي، ان الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بنقل عدد من مرتبات القوات المسلحة إلى مستشفيات الخدمات الطبية بعد تلقيهم لقاح مضاد لكورونا عار عن الصحة.
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وبين المصدر أنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات مرضية غير طبيعية منذ بدء القوات المسلحة بحملة التطعيم لمرتباتها قبل نحو أسبوعين.

وأكد المصدر أن الشفافية والوضوح في نقل الأحداث أولاً بأول هو ما اعتادت عليه القوات المسلحة في الوصول إلى جمهورها وتغطية كافة الأخبار المتعلقة بها، وأن مثل هذه الأخبار وتداولها يساهم في نشر الشائعات والأخبار المضللة والمغلوطة، داعياً وسائل الإعلام إلى التحقق من خلال الجهات المختصة والمصادر المعنية بالتصريح بمثل هذه الحالات والمواقف.

 




 

 


 

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