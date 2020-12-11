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الجمعة، 11-12-2020 05:25 م

إقامة نقاط الغلق المشتركة

الجيش يواصل تنفيذ خطة الحظر الشامل

حظر
نشامى الوطن - أرشيفية


الوكيل الإخباري - واصلت القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، تنفيذ خطة فرض الحظر الشامل ليوم الجمعة من كل أسبوع بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها في مواجهة جائحة كورونا.

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وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات من خلال إقامة نقاط الغلق المشتركة، لتعزيز جهود فرق التقصّي الوبائي للقيام بعملها على أكمل وجه وبشكل يحفظ صحة المواطن.


يشار الى ان قرار الحظر الشامل يبدأ من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس، ولمدة 24 ساعة، ويستثنى الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.

 

المصدر : بترا

 

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