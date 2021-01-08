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المملكة تسجل 21 وفاة و1092 إصابة بكورونا اليوم

الجمعة، 08-01-2021 03:13 م

لمواجهة جائحة كورونا

الجيش يواصل تنفيذ خطة فرض الحظر الشامل

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - واصلت القوات المسلحة تنفيذ خطة فرض الحظر الشامل ليوم الجمعة من كل أسبوع بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا.

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وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات من خلال إقامة نقاط الغلق المشتركة، لتعزيز جهود فرق التقصّي الوبائي للقيام بعملها على أكمل وجه وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن.


يشار أن قرار الحظر الشامل يبدأ من الساعة 12 ليلاً، الخميس /الجمعة، ولمدة 24 ساعة، ويستثنى الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات ، حيث تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.

 

المصدر : بترا 

 

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