الجيش يواصل فتح الطرقات المغلقة بالثلوج ويوزع طروداً غذائية

الوكيل الاخباري -

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واصلت القوات المسلحة الأردنية ومنذ اللحظات الأولى لبدء الحالة الجوية التي شهدتها المملكة، بالقيام بأعمالها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والأجهزة الأمنية من أجل فتح الطرق أمام حركة السير وأمام المواطنين في مختلف مناطق المملكة.ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة مختلف تشكيلاتها ووحداتها من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتفعيل خطط الطوارئ من أجل مساندة الأجهزة الأمنية من خلال التنسيق مع الحكام الإداريين وغرف العمليات في محافظات المملكة.وقامت آليات القوات المسلحة بفتح الطرق الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق المملكة، وبخاصة المؤدية إلى المستشفيات العسكرية والحكومية لمساعدة أي مواطن يطلب العون والمساعدة نتيجة لتساقط الثلوج وظروف الطقس التي تمر بها المملكة.كما واصلت الخدمات الطبية الملكية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في جميع المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية في مختلف مناطق المملكة.وفي سياق متصل، وزعت المنطقة العسكرية الوسطى طرود الخير على الأسر الفقيرة والعفيفة ضمن مناطق المسؤولية بسبب الأحوال الجوية السائدة، تحتوي على مواد غذائية وتموينية مختلفة.