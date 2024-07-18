الجيش يوضح حول أصوات التفجيرات على الحدود الشمالية ويهيب بالمواطنين

الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن ما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماع أصوات تفجيرات على الحدود الشمالية تعود إلى تجارب مسح هندسية تجري في الطرف الآخر المقابل لحدودنا الشمالية.

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وبين المصدر عدم تأثر المناطق الحدودية الأردنية من أي خطر يمكن أن يهدد أمن وسلامة المواطن الأردني.



وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، والتأكد من المعلومة من خلال مصادرها الرسمية.

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