الجيش يوضح حول حركة الطائرات بكثافة في أجواء الاردن

الوكيل الاخباري - قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الأحد،ان حركة الطائرات بكثافة في أجواء المملكة إجراء قديم واعتيادي لم يبدأ بالتزامن مع الأحداث في غزة، مؤكدا أن “ما يحصل الآن هو تجيير لهذه الحركة”.



وأكد أن القوات المسلحة تؤدي مهمتها وهي حماية سماء وأرض المملكة بكل اقتدار وتبحث عن كل الوسائل لحماية الأمن الوطني الأردني ولا تتردد بالتحالف مع أي جهة لحمايته ولا يمكن استخدامه ضد إخواننا في فلسطين أو غيرها من البلدان العربية.



ولفت إلى علاقات قوية بنتها القوات المسلحة مع مختلف حلفائها، مؤكدا أنه "لن نتردد في أي يوم من الأيام في استثمار هذه العلاقات".

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