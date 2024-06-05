الجيطان: اهتمام ملكي كبير بقطاع الصناعات الغذائية

الوكيل الاخباري - قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى منذ تسلمه سلطاته الدستورية أهمية كبيرة للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي للبلاد.

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وأضاف الجيطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذا الاهتمام الملكي ظهر جليا من خلال توجيهات متواصلة للحكومات لإعطاء هذا القطاع كل اهتمام وتقديم كل أشكال الدعم والرعاية وتشكيل لجان متخصصة لدعم الإنتاج المحلي، وخاصة التصنيع الغذائي، لافتا إلى جهود جلالة الملك بهذا الملف خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا.



وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية حظي بزيارات ميدانية من جلالة الملك لعدد من المصانع الأردنية للصناعات الغذائية، مبينا أن هذا شكل حافزا للمصنعيين لزيادة الإنتاج والتوسع باستثماراتهم وتوليد فرص عمل جديدة، والعمل بجهد أكبر لتنفيذ تطلعات جلالته ورؤيته الاقتصادية.



وبين أن جلالته وجه الحكومة لتشكيل اللجان المتخصصة لدعم الإنتاج المحلي وتحسين مستوى التكامل ما بين القطاعين الصناعي والزراعي، علاوة على إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي" عام 2021 لضمان تقييم ومتابعة القضايا والمستجدات بخصوص تعزيز مستوى الأمن الغذائي.



ولفت إلى أن توجيهات جلالته تم ترجمتها ضمن العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وبخاصة رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تبني قطاع الصناعات الغذائية والأمن الغذائي كأحد القطاعات عالية القيمة للسنوات المقبلة.



وبين أن مقومات القطاع المختلفة جعلته من الصناعات ذات القيمة العالية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي واستهدفتها لإطلاق قدراته وإمكاناته وتحقيق نمو ملحوظ من خلال رفع مستوى كفاءة وجودة الصناعات الغذائية للخضار والفواكه، وتعزيز التشاركية بين القطاعين الصناعي والزراعي، وإنشاء مجمع صناعي للمنتجات الغذائية المحلية بهدف توسيع نطاق تسويق المنتج الوطني إلى جانب إقامة معرض دائم للمنتجات الغذائية.