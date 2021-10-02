الجيطان رئيسا لجمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية

الوكيل الاخباري - اختارت الهيئة الادارية الجديدة لجمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية والفائزة بالتزكية خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر غرفة صناعة عمان مساء اليوم السبت، محمد وليد الجيطان رئيسا للجمعية.



وحسب بيان صحفي للجمعية، تم ايضا، اختيار سعيد رصاص نائبا للرئيس ونائل العنبتاوي أمينا للسر والياس حوش امينا للصندوق ومحمد شحادة وفواز الشكعة وهشام مسامح أعضاء بمجلس الإدارة للفترة من 2021- 2025.

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