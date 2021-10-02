السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

تونس.. وقفة رافضة لقرارات سعيد ودعوة للتظاهر دعما له الأحد

المجلس القضائي يوضح حول العفو بقضايا إطالة اللسان

العايد يكرّم شعراء مهرجان جرش

مناوي يدعو إلى تعديل النظام التنفيذي والسياسي في السودان

سلطنة عُمان : إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدوائر الحكومية يومين

الجيطان رئيسا لجمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية

إعلان نتائج القبول الموحد لحملة الثانوية الأجنبية

الإمارات تصدر تحذيرا لجاليتها في سلطنة عمان

قرار حكومي بشأن بدء فتح معاصر الزيتون

الجيش يقبض على شخص حاول التسلل من سوريا

السبت، 02-10-2021 08:46 م

الجيطان رئيسا لجمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية

w


الوكيل الاخباري - اختارت الهيئة الادارية الجديدة لجمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية والفائزة بالتزكية خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر غرفة صناعة عمان مساء اليوم السبت، محمد وليد الجيطان رئيسا للجمعية.

وحسب بيان صحفي للجمعية، تم ايضا، اختيار سعيد رصاص نائبا للرئيس ونائل العنبتاوي أمينا للسر والياس حوش امينا للصندوق ومحمد شحادة وفواز الشكعة وهشام مسامح أعضاء بمجلس الإدارة للفترة من 2021- 2025.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

المجلس القضائي يوضح حول العفو بقضايا إطالة اللسان

920212602447898569608

العايد يكرّم شعراء مهرجان جرش

w

إعلان نتائج القبول الموحد لحملة الثانوية الأجنبية

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

قرار حكومي بشأن بدء فتح معاصر الزيتون

92021301180546818228

الجيش يقبض على شخص حاول التسلل من سوريا

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الخارجية تُتابع أوضاع الأردنيين في عُمان

أخبار متعلقة
92021917015615215497

وزير النقل والسفير التونسي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الأمن العام

افتتاح مسار الترخيص من داخل المركبات Drive Thru في قسم ترخيص شمال عمان

طططططط

العثور على طفل في عمان والبحث جارٍ عن ذويه

82021231091829590199

الأمانة لـ الوكيل : صيانة للإشارات الضوئية قبل الشتاء

f339dba90ac51bbb004d844420fb0211

حكم بتغريم طبيب عيون أردني

62021422233952238786

السفارة الأميركية في عمان تحيي ذكرى هجمات 11 أيلول