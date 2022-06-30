الجيولوجيين: دراسات النقابة أثبت وجود الذهب والنُحاس في وادي عربة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة إن النقابة لم تشارك بأعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب المملكة.

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وأشار الشوابكة في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن النقابة شاركت بإعداد الدراسات الأولية التي أثبتت وجود معدني الذهب والنحاس في وادي عربة.



أضاف أنه يوجد دراسات أولية لكافة المناطق التي تشير إلى وجود معادن فيها من إعداد النقابة .



وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أكدت إن أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب المملكة بدأت من قبل الشركات التي وقعت معها الحكومة مؤخراً .



علماً أن التنقيب يتم في منطقة "وادي أبو خشيبة ووادي الحور ووادي صبرة" التابعة لقضاء وادي عربة بالإضافة إلى محمية ضانا.

