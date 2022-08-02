الجيولوجيين: 75% نسبة البطالة بعد اعتماد مادة "علوم الأرض" اختياري للتوجيهي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
كشف نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة أن اعتماد مادة علوم الارض والبيئة لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" كمادة اختيارية في احتساب المعدل زادت نسبة البطالة أكثر من 75% بين الجيولوجيين .
وقال الشوابكة في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إن النقابة طلبت من وزارة التربية والتعليم اعتماد مادة علوم الأرض والبيئة كمادة إجبارية في التوجيهي للحد بشكل كبير من البطالة في القطاع .
وأضاف أن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس وعد النقابة خلال اجتماع ثنائي قبل أسابيع بأن يتم اعتمادها كمادة إجبارية في العام الدراسي القادم 2022-2023 لطلبة الثانوية العامة.
وتابع الشوابكة " فوجئنا بتصريحات أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية اليوم بأن أي تغيير على الثانوية العامة سيكون لطلبة 2023/2024".
وكانت وزارة التربية صرحت بأنها تدرس اعتماد مادة علوم الأرض والبيئة كمادة إجبارية .