الجيولوجيين: 75% نسبة البطالة بعد اعتماد مادة "علوم الأرض" اختياري للتوجيهي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة أن اعتماد مادة علوم الارض والبيئة لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" كمادة اختيارية في احتساب المعدل زادت نسبة البطالة أكثر من 75% بين الجيولوجيين .

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وقال الشوابكة في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إن النقابة طلبت من وزارة التربية والتعليم اعتماد مادة علوم الأرض والبيئة كمادة إجبارية في التوجيهي للحد بشكل كبير من البطالة في القطاع .



وأضاف أن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس وعد النقابة خلال اجتماع ثنائي قبل أسابيع بأن يتم اعتمادها كمادة إجبارية في العام الدراسي القادم 2022-2023 لطلبة الثانوية العامة.



وتابع الشوابكة " فوجئنا بتصريحات أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية اليوم بأن أي تغيير على الثانوية العامة سيكون لطلبة 2023/2024".



وكانت وزارة التربية صرحت بأنها تدرس اعتماد مادة علوم الأرض والبيئة كمادة إجبارية .









