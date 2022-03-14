الحاج توفيق: ارتفاع اسعار السلع ليس بسبب جشع التجار

الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن سبب رفع اسعار بعض السلع في السوق الاردنية ليست بسبب جشع من التجار أو اتفاق مسبق مع الحكومة، وانما ارتفاع عالمي في كل الدول، ومن قبل بدء الازمة الاوكرانية

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ودعا الحاج توفيق خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، انه لا يوجد اي أحد فوق القانون، طالبا الاعلان عن الفئة القليلة التي تحتكر السلع.

وحول أسعار حليب البودرة، قال الحاج توفيق إن إحدى أكبر الشركات في العالم رفعت أسعارها ما سبب أزمة في السوق، مشيرا إلى ان أسعار الحليب ترتفع كل أسبوعين ما يسبب ارتفاع اسعار الاعلاف والاجبان والالبان.



ونفى الحاج توفيق ما يشاع عن امتناع التجار استيراد المواد الغذائية من بداية الأزمة الاوكرانية، منوها إلى أن مجموع ما وصل الأردن منذ بداية ازمة أوكرانيا حتى أمس الأحد بلغ 57678 طن مواد غذائية.







