الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار السلع ليس بسبب جشع التجار

تضامن: متوسط الأجور في قطاع التعليم 563 ديناراً لعام 2020

الحاج توفيق: حملة ومعلومات مُضللة ضد القطاع التجاري

القواسمي: استقرار أسعار الألبسة والأحذية محليا

562 مليون دينار تبادل تجاري بين الأردن وألمانيا العام الماضي

الخصاونة: الملك يقود مشروعا إصلاحيا نهضويا شاملا

أسعار الذهب محليا

ارتفاع واضح في قيم ودائع غير المقيمين لدى البنوك العام الماضي

ارتفاع بالأسعار و أجور منخفضة .. مطالبات برفع رواتب العمال

ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

الإثنين، 14-03-2022 12:34 م

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار السلع ليس بسبب جشع التجار

8091e563-b428-46c5-98e8-447f02abba5d


الوكيل الإخباري -  قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن سبب رفع اسعار بعض السلع في السوق الاردنية ليست بسبب جشع من التجار أو اتفاق مسبق مع الحكومة، وانما ارتفاع عالمي في كل الدول، ومن قبل بدء الازمة الاوكرانية

اضافة اعلان

 

ودعا الحاج توفيق خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، انه لا يوجد اي أحد فوق القانون، طالبا الاعلان عن الفئة القليلة التي تحتكر السلع.

 

وحول أسعار حليب البودرة، قال الحاج توفيق إن إحدى أكبر الشركات في العالم رفعت أسعارها ما سبب أزمة في السوق، مشيرا إلى ان أسعار الحليب ترتفع كل أسبوعين ما يسبب ارتفاع اسعار الاعلاف والاجبان والالبان.


ونفى الحاج توفيق ما يشاع عن امتناع التجار استيراد المواد الغذائية من بداية الأزمة الاوكرانية، منوها إلى أن مجموع ما وصل الأردن منذ بداية ازمة أوكرانيا حتى أمس الأحد بلغ 57678 طن مواد غذائية. 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مركز التوثيق الملكي

التوثيق الملكي يصدر كتاب قضايا الحدود الأردنية العربية

0L5A2997 - Copy

تضامن: متوسط الأجور في قطاع التعليم 563 ديناراً لعام 2020

dfa2fb56-1aef-4961-a311-ff03fcf6507c

الحاج توفيق: حملة ومعلومات مُضللة ضد القطاع التجاري

0L5A0349

الخصاونة: أوامر الدفاع حافظت على 100 ألف وظيفة

WhatsApp Image 2022-02-08 at 12.00.56 PM

الخلايلة: 30 دينارا للأسر العفيفة في رمضان

ملابس

القواسمي: استقرار أسعار الألبسة والأحذية محليا

أخبار متعلقة
0L5A1873

الأمانة: المباشرة بتنفيذ مشروع تطوير أحياء عمان قريبا

Pound_layer_cake

إيقاف خط لإنتاج خليط كيك وسحب المنتج من الاسواق

ماذا_تعني_الوردة_الحمراء

توقعات بوصول سعر الوردة الحمراء لـ ٥ دنانير

17184be0-0839-4521-8671-1344f8e2b8d2

اكتشاف تاريخي هام جداً في عمان - تفاصيل

99fa56d9-86a4455ba3f7c6bd559c2ea63dd83fcb

وفاة شخص سقط عن جسر عبدون

image

متطوعو كلنا الأردن يزيلون الاشجار المتساقطة في المدينة الرياضية