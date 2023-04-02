الحاج توفيق: ارتفاع الأسعار اقتصر على أغذية محلية ولا ارتفاعات على المستوردة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ، إن المستوردات الغذائية القادمة إلى الأردن في رمضان الحالي انخفضت بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

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وأضاف الحاج توفيق اليوم الاحد لـ"الوكيل الإخباري" أن ارتفاع الأسعار اقتصر على بعض الأغذية المحلية منها اللحوم والدواجن وصنف الخيار من الخضار منوها أن أسعار الأغذية المستوردة لم تشهد ارتفاعات .



ونوه أن قيمة السلة الغذائية الرمضانية للمواطن انخفضت 10% في رمضان مقارنة بالعام الماضي.



ووصف الحركة الشرائية في قطاع الأغذية حاليا وخلال الأسبوع القادم بالاستقرار والهدوء بعد أن شهدت خمسة أيام من النشاط القوي كانت مع بداية حلول الشهر الفضيل.



يشار إلى أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أعدت دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 35 سلعة أساسية للأسرة الاردنية قبل شهر رمضان المبارك بالمقارنة مع أسعارها بعد مرور 10 أيام وشملت الدراسة قراءة أسعار 35 سلعة أظهرت ارتفاع أسعار 22 سلعة من أصل 35 منذ بداية رمضان.(حماية المستهلك: ارتفاع أسعار 22 سلعة من أصل 35 منذ بداية رمضان)

