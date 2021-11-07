الأحد 07-11-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: التقدم للمنح الجامعية الاسبوع المقبل

حملات نظافة وإعادة تأهيل لمناطق العيص في الطفيلة

الحاج توفيق: التكامل الغذائي بات حاجة ملحة للدول العربية

ضبط 5 صهاريج ديزل و 46 شكوى حول تلاعب بالمحروقات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرقاد

المحكمة الدستورية تتسلم نسخة من تقرير حقوق الإنسان لعام 2020

432 مليون دينارًا موازنة أمانة عمان للعام المقبل

10 الاف راكب للباص السريع يومياً

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأحد، 07-11-2021 04:02 م

الحاج توفيق: التكامل الغذائي بات حاجة ملحة للدول العربية

الحاج توفيق


الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن تحقيق التكامل بالأمن الغذائي بات حاجة ملحة للدول العربية، وبخاصة في ظل المتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.


وقال الحاج توفيق، خلال لقائه اليوم الأحد بمقر الغرفة، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي د الني، الذي يزور المملكة حاليا، إن الدول العربية تمتلك أرضية خصبة وموارد يمكنها من تحقيق التكامل المشترك بالأمن الغذائي.

واقترح الحاج توفيق عقد جلسة حوارية افتراضية "عن بعد" لمناقشة ملف الأمن الغذائي بالوطن العربي، يشارك فيها خبراء ومختصون من القطاعين العام والخاص، لوضع تصورات يمكن من خلالها التأسيس لحالة من التكاملية بين الدول العربية.

اضافة اعلان


وأشار إلى وجود تحديات عالمية تواجه قضية الغذاء بالوقت الحالي تتعلق بقلة المحصول ونقص الإنتاج وارتفاع أجور الشحن البحري وأسعار المواد الغذائية، ما يتطلب جهدا عربيا مشتركا لمواجهة هذه التحديات.


وشدد الحاج توفيق على ضرورة أن تكون هناك آلية عربية موحدة لشراء المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، إلى جانب توسيع الاستثمارات القائمة بالصناعات الغذائية والاستفادة من المزايا المتوفرة في كل دولة، وتأسيس اسطول نقل بحري عربي.

وأشار إلى أن تحقيق حلم التكامل الاقتصادي يتطلب تسهيل حركة انتقال أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال وتخفيف القيود الجمركية لتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية التي ما زالت أرقامها متواضعة مقارنة مع حركة التبادل التجاري مع البلدان الأجنبية.


وطالب رئيس الغرفة بأن يعمل المجلس على مساعدة الاقتصاد الفلسطيني من خلال الضغط لتعديل "بروتوكول باريس"، وفصله عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه حرية التجارة مع محيطه العربي.


وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمان على استعداد تام للتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بما يخدم مصالح الاقتصاد العربي وتبادل المعلومات حول الفرص الاقتصادية المتوفرة بالدول العربية، مقترحا توقيع مذكرة تفاهم تؤطر أي جهد مشترك بالمستقبل.


بدوره، أكد السفير الني أن المجلس شرع بإعداد مشروع خطة خمسية شاملة للفترة (2022 و2027)، تشكل خارطة طريق لعمله وتتوافق مع أهدافه، تأخذ المتغيرات العربية والإقليمية والدولية بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفرص الاستثمار والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في مجالات التحول الرقمي وغسل الأموال والتجارة الإلكترونية والأسواق المالية، بعين الاعتبار.


وأشار السفير الني، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد العربي للملكية الفكرية فرع الأردن المحامي أسامه البيطار، إلى أن الخطة تشكل إطارا شموليا لعمل المجلس بصفته التكاملية ويعتمد على اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي أقرت عام 1957 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية للنهوض بالعمل الاقتصادي العربي.


وشدد السفير الني على أهمية التعاون بين المجلس وغرفة تجارة عمان بما يعزز العمل العربي المشترك، مؤكدا استعداد المجلس للعمل والمساعدة في حل المشكلات والمعوقات التي تواجه حركة انسياب السلع والبضائع الأردنية للأسواق العربية، وبخاصة المتعلق منها بالإجراءات الجمركية.


يشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، تأسس عام 1957، وهو المنظمة العربية الوحيدة التي تجمع القطاعين العام والخاص العربي، ويضم 5 شركات عربية مشتركة و74 اتحادا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
597022e1-b6c8-4e24-9598-a959d0fe39fd

التعليم العالي: التقدم للمنح الجامعية الاسبوع المقبل

10202126213930882805723

حملات نظافة وإعادة تأهيل لمناطق العيص في الطفيلة

BlogFeatureImage-How-Insurance-Companies-Can-Ensure-Customer-Retention-with-ClickDimensions-1

نقابة الأطباء تلوح بالتوقف الكامل عن التعامل مع شركات التأمين

ديزل

ضبط 5 صهاريج ديزل و 46 شكوى حول تلاعب بالمحروقات

1120216202127466529545

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرقاد

مبنى المحكمة الدستورية في عمان.-(أرشيفية)

المحكمة الدستورية تتسلم نسخة من تقرير حقوق الإنسان لعام 2020

أخبار متعلقة
10202199724460868010

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

بريطانيا

بريطانيا تعترف بلقاحات مجازة في الأردن

1020214183159296957390

نسبة الفحوصات الايجابية ترتفع في الاردن

كورونا 3

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد

6089c0e8260ec

البلبيسي يتحفظ عن الاجابة بشأن لقاح كورونا

9202112144339434661303

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة