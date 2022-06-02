الحاج توفيق: تمديد خفض ضريبة زيوت القلي ستعزز المخزون وتحافظ على الأسعار

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

علق رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، على تمديد قرار تخفيض الضريبة لمادة الزّيوت النباتيَّة إلى نسبة صفر% أنه إيجابي ويحد من ارتفاع أسعار الزيوت محلياً .

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وأضاف الحاج توفيق اليوم الخميس في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن القرار يساهم بتخفيض التكلفة على المستورد والتاجر بالإضافة إلى المستهلك .



وأشار إلى أن تمديد قرار تخفيض الضريبة على الزيوت جاء للتخفيف على المواطن في ظل استمرار ارتفاع الأسعار عالميا .



ونوه أن تخفيض أو إلغاء الضرائب بشكل عام يساعد المستورد على شراء كميات مواد غذائية بشكل أكبر مما ينعكس على المخزون الغذائي المحلي.



وكان مجلس الوزراء قرَّر في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، تمديد قرار تخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادَّة الزّيوت النباتيَّة إلى نسبة (صفر) من قيمتها بدلاً من نسبة (4%)، حتى نهاية شهر آب المقبل.