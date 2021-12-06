الحاج توفيق: توقعات بارتفاع أسعار القهوة محلياً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



توقع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ارتفاع أسعار القهوة محليا عقب تضرر المحاصيل الزراعية في البرازيل بسبب موجتين من الجفاف والصقيع أثرتا على القطاع الزراعي في الدولة اللاتينية ما أدى إلى ارتفاع أسعار القهوة عالمياً .

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ونوه الحاج توفيق اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن الأسعار المحلية للقهوة ما زالت مستقرة لغاية الآن وذلك بسبب المنافسة بين التجار و ركود الأسواق، مشيراً في الوقت ذاته أنه إذا استمرت أسعار القهوة عالمياً على الارتفاع فقد ينعكس عليها محلياً .



وأضاف أن شركة محلية واحدة رفعت سعر القهوة بنسبة 15% ويعود ذلك لاختلاف أنواع القهوة بين الشركات، واختلاف منشأ حبوب القهوة المستوردة.

وكان عدد من المواطنين اشتكوا من ارتفاع اسعار بعض اصناف القهوة في الأسواق المحلية.

