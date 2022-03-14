الحاج توفيق: حملة ومعلومات مُضللة ضد القطاع التجاري

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ان معلومات مضللة انتشرت مؤخرا حول الملف الغذائي في الأردن.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه جرى شيطنة القطاع التجاري، و أن ما جرى خلال الفترة الماضية كان حملات ضد القطاع التجاري خاصة قبيل رمضان.



وأكد الحاج توفيق، ان الاسعار مرتفعة قبل الازمة الاوكرانية الروسية، موضحا أن الكثير من التجار انتظر لانتهاء الأزمة التي سببتها كورونا وشحن بضائع بسعر مرتفع وهو مجبر على ذلك.



ونوه الى أن مؤشر الأسعار ارتفع بشكل واضح خلال اخر عامين، خاصة الزيوت النباتية التي يستهلك منها الاردن من 110 الى 125 ألف طن سنوياً.

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وأوضح الحاج توفيق أن 60 % من صادرات العالم لزيت عباد الشمس من اوكرانيا وروسيا، وهو ما أربك السوق العالمي.

واوضح الحاج توفيق إلى أن أغلب الدول اليوم تتحوط على المواد الغذائية وهي منتجة، بسبب الأزمة العالمية، مثل مصر والعراق.















