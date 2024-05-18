الحاج توفيق: سلطنة عُمان شريك اقتصادي مهم للأردن

الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن الأردن ينظر الى سلطنة عُمان كشريك اقتصادي مهم، نظرا للمكانة الخاصة التي تحظى بها السلطنة لدى المملكة.

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وقال الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "لقد حان الوقت لتغيير شكل التعاون الاقتصادي بين البلدين ونقله من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية، تستند على العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تجمعهما بمختلف المجالات، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها لتحقيق مصالحهما المشتركة".



وأضاف "علاقات الأردن والسلطنة الاقتصادية تحتاج من القطاع الخاص في البلدين لجهود كبيرة لدفعها والارتقاء بها والانتقال بها لمستويات أعلى من خلال استغلال الفرص المتوفرة، وبما يتوافق مع مسارات الاستثمار الجديدة لديهما".



يذكر أن صادرات المملكة الى سلطنة عمان بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023، ما يقارب 75 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار مستوردات، فيما كانت الأدوية أكثر سلعة أردنية تم تصديرها للسلطنة خلال الفترة نفسها بقيمة 14 مليون دولار.

وكان الحاج توفيق، بحث في العاصمة مسقط، مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وسبل تعزيز التبادل التجاري والترويج للفرص الاستثمارية القائمة في البلدين الشقيقين.



وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي جاء على هامش احتفالات غرفة تجارة وصناعة عُمان بالذكرى الخمسين لتأسيسها، ضرورة تعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات، وتنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم وتنويع الفعاليات ذات الصلة، وتقوية التواصل والشراكة على مستوى مؤسسات القطاع الخاص.

