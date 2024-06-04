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الثلاثاء، 04-06-2024 09:11 ص

الحاج توفيق نائبا لرئيس الغرفة العربية الألمانية

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الوكيل الاخباري - فاز رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق بمنصب النائب الثالث لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عن الجانب العربي، وذلك في الانتخابات التي جرت، أمس، في مدينة برلين، حيث تم انتخاب رئيس جديد للمجلس ونواب للرئيس من الجانبين العربي والألماني.

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وأعادت الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، خلال اجتماعها انتخاب أعضاء الجانبين العربي والألماني في مجلس إدارة الغرفة البالغ عددهم 62 عضوا منهم 28 من الجانب العربي، والباقون يمثلون الجانب الألماني.
وعبر الحاج توفيق في تصريح، اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء وأمين عام اتحاد الغرف العربية على دعمهم بالإجماع لترشيحه، وكذلك لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم وتصويتهم له.


ووجه الحاج توفيق الدعوة لرئيس وأعضاء الغرفة العربية الألمانية لزيارة الأردن لعقد اجتماعهم لأول مرة خارج ألمانيا، بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية والالتقاء بمجتمع الأعمال الأردني والاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.


وحسب الحاج توفيق الذي فاز كذلك العام الماضي بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة العربية الفرنسية، فإن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تعد من أقوى الغرف العربية الأجنبية المشتركة البالغ عددها 16 غرفة.


يذكر ان غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تأسست عام 1976 بهدف بناء جسور التعاون الاقتصادية بين ألمانيا والدول العربية.


وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 62 مليار يورو خلال العام الماضي 2023.


 




 

 


 

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