الحباشنة يطلع على حركة المسافرين والشحن عبر جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري -

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اطلع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة على سير حركة المسافرين والشحن عبر جسر الملك حسين.وبحث الحباشنة خلال زيارة تفقدية اليوم الأربعاء إلى الجسر، بحضور مدير أمن الجسور ومدير الجمارك ومدراء الدوائر الحكومية ذات العلاقة بعبور المسافرين وحركة الشحن عددا من التحديات والمعيقات التي تواجه حركة المسافرين والشحن، مؤكدا أهمية المضي قدما في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن انسيابية حركة الركاب والشحن في المعبر الحدودي.وخلال الزيارة، افتتح الحباشنة مكتبا لهيئة تنظيم النقل البري ضمن منطقة جسر الملك حسين بهدف تسهيل ومتابعة نقل البضائع وحركة الشحن عبر الجسر.وكانت وزارة الداخلية، قد قالت انه اعتباراً من الاحد، سيتم زيادة عدد الاشخاص المسموح لهم بالدخول يومياً إلى المملكة عبر جسر ‏الملك حسين ليصبح (2000) شخص بدلاً من (1500) شخص، وذلك عبر المنصة البرية مع إحضار فحص pcr بشكل مسبق.وبحسب بيان صحفي اصدرته الوزارة، فأنه سيتم كذلك زيادة عدد الاشخاص ‏المسموح لهم بالدخول من الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن (السلطة الوطنية الفلسطينية) ‏ليصبح (1000) شخص بدلاً من (500) شخص عبر المنصة البرية.وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين والاشقاء الفلسطينيين الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة.يشار إلى أنه تم السماح سابقا للأشخاص الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن وزارة الصحة الاردنية بالذهاب والعودة عبر جسر الملك حسين دون الحاجة إلى التسجيل على المنصة البرية.وجسر الملك حسين الذي يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن ويبعد عن عمان 60 كم وعن أريحا 5 كم، على ارتفاع 273 متر تحت مستوى سطح البحر، ويستخدم كمعبر حدودي بين الأردن والضفة الغربية، وكان الجسر خشبي ثم حديدي ثم تم تجديده إلى جسر اسمنتي حديث، واشهد الجسر الخشبي القديم عبرات وآهات المهجرين خلال النكسة إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن.